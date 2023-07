112-nieuws: straten blank door regen • ruzie na aanrijding op A58

17.55

Na een aanrijding op de A58 bij Etten-Leur is er vanmiddag een vechtpartij ontstaan tussen de betrokkenen. Er was nogal wat politie op de been en ook vloog er een politiehelikopter boven de snelweg. Dat was volgens een politiewoordvoerder min of meer toevallig in verband met een andere melding. Of er iemand is aangehouden kon de woordvoerder aan het eind van de middag nog niet vertellen.