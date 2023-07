Lof voor Theo Maassen: 'Hij is nu al de beste Zomergasten-interviewer ooit'

Er wordt lovend gereageerd op het debuut van de Eindhovense cabaretier Theo Maassen als presentator van Zomergasten. Het nieuwe seizoen van dit tv-programma ging zondag van start, met natuurkundige en kosmoloog Thomas Hertog als eerste gast. De uitzending trok 493.000 kijkers. "Theo Maassen nu al ongekroond de beste Zomergasten-interviewer ooit", vindt columnist Nico Dijkshoorn.

Ook niet-professionals zijn aangenaam verrast. "Dit was echt heel tof", reageert Lianda op Twitter. "Dit was de eerste keer dat ik een hele Zomergasten-aflevering heb uitgekeken. Een prachtig gesprek over wezenlijke vragen, menselijkheid en fysica. Prettig geleid door Theo Maassen. En wat een aimabel en boeiend persoon is Thomas Hertog." Ze raadt mensen die de uitzending gemist hebben aan deze terug te kijken.

Ook Jan-Willem spreekt van 'mooie televisie'. "Iets waar je moeite voor moet doen. Geen soundbites, maar de tijd nemen. Theo Maassen doet het goed: is voorbereid, betrokken en heeft zich ingelezen." Marc vult aan: "De stiltes tussen de gesprekken door waren ook een sterk punt."