Hennepkwekerij ontdekt in huurhuis: verhuurder vecht sluiting aan

Eind januari 2021 ontdekt de politie een geruimde hennepplantage in een huurwoning in het Eindhovense stadsdeel Woensel. De gemeente sluit de woning voor vier maanden, maar de verhuurder vindt dat hij niet de dupe van mag worden van de illegale activiteiten. Hij stapte naar de rechter en daarna naar de Raad van State, die de zaak recent behandelde.

De verhuurder heeft ongeveer 25 panden in Eindhoven. Hij heeft een makelaarskantoor ingeschakeld om de zoektocht naar nieuwe huurders en de administratie te regelen. Dit kantoor regelt alle praktische en formele zaken: het screent mogelijke huurders en stelt de huurovereenkomst op.

Verhuurder ontdekt planten

Op 1 januari 2021 gaat de huur van de woning in. De verhuurder besluit een paar weken later om er een kijkje te nemen. Hij ziet dat de ramen zijn afgeplakt en ontdekt een hennepkwekerij. Ook ziet hij dat er illegaal stroom wordt afgetapt. Hij ruimt de hennepplanten zelf op en gooit ze weg.

Bij de zitting vraagt de voorzitter van de Raad van State waarom de verhuurder niet meteen naar de politie stapte. “Ik ging inderdaad niet naar de politie, maar wel naar het energiebedrijf. Dat is dezelfde dag nog gekomen en heeft de elektriciteitskabels in de meterkast hersteld”, antwoordt hij.

De advocaat van de verhuurder zegt dat die nooit eerder te maken heeft gehad met drugshandel. “Enkele dagen nadat hij de woning had geruimd, werd hij bedreigd. Dat breekt hem op”, aldus de advocaat. De verhuurder doet aangifte van bedreiging, mishandeling en van vernieling van de woning en van de elektriciteitsmeter. Ook meldt hij dat de huurder een hennepkwekerij had.

'Wie maakt niet uit'

Na de aangifte doet de politie eind januari een inval. Ze vindt de kamers die als hennepkwekerij zijn ingericht en toebehoren zoals isolatiemateriaal en groeimiddelen.

Na de inval ondervraagt de politie onder meer medewerkers van het makelaarskantoor. Ze verklaren dat de verhuurder heeft gezegd dat het hem niet uitmaakt wie er in de woning komt, zolang hij zijn huur maar krijgt.

De advocaat van de verhuurder twijfelt aan deze verklaring. “Zij hadden daar belang bij. Ze waren medeverdachten en wilden hun straatje schoonvegen om geen strafzaak te krijgen”, stelt de advocaat. De gemeente gelooft de verklaring van het makelaarskantoor wel: “We hebben geen enkele reden om hieraan te twijfelen”, zegt een ambtenaar van de gemeente Eindhoven.

Slechte screening

De gemeente erkent dat de verhuurder een slachtoffer is, vertelt de ambtenaar. “Er zijn altijd meerdere slachtoffers in zulke zaken. Het is zeker niet zo dat de sluiting gericht is tegen de verhuurder. Dat kan hij zo voelen, maar de maatregel is echt op het pand gericht, niet tegen de verhuurder.” Maar het is natuurlijk wel de verhuurde die de gevolgen ondervindt.

De gemeente heeft wel kritiek op de screening van de huurder. “Die moest stukken aanleveren voordat de huurovereenkomst getekend kon worden. Van het inkomen dat in die stukken staat, kan niet eens de huur betaald worden”, zegt de ambtenaar.

De gemeente vindt dat de verhuurder dit had moeten controleren, omdat het zijn huis is en hij uiteindelijk de huurovereenkomst tekent. "Hij kan niet blind varen op de makelaar”, stelt de ambtenaar.

Uitspraak

De Raad van State zegt in zijn uitspraak dat de verhuurder niet de volledige verantwoordelijkheid bij het makelaarskantoor kan leggen. Hij heeft zelf immers het papierwerk niet goed gecontroleerd. Ook rekent de Raad van State het de man aan dat hij probeerde zelf de hennepplanten op te ruimen, in plaats van de politie hierover in te lichten. De sluiting van vier maanden was daarom volgens de Raad van State terecht.

