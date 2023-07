Jonge vader (21) beschuldigd van doodschudden van zijn baby

Justitie verdenkt een jonge vader (21) uit Breda ervan dat hij eind maart zijn baby van nog geen twee maanden om het leven heeft gebracht. Hij zou het jongetje op 29 maart met kracht heen en weer hebben geschud. Twee dagen later overleed de baby in het ziekenhuis.

Maandag maakte justitie de beschuldigingen bekend tijdens een eerste tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda. De 21-jarige F.H. was daar niet bij. Hij liet via zijn advocaat weten dat hij de rechter ook niet ging vragen om vrij te komen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De man heeft tot nu toe ontkend dat hij iets met de dood van de baby te maken heeft. Later deze week wordt hij nogmaals verhoord. Daarnaast wordt bij binnenkort onderzocht door een psycholoog en een psychiater.

De jonge vader werd pas op 2 mei aangehouden door de politie. Na de dood van de baby hield de politie al rekening met een misdrijf, omdat de omstandigheden rond zijn overlijden verdacht waren.

Op 1 april werd in het huis van de ouders aan de Vestkant in Breda gezocht naar sporen. Ook is het lichaam van de baby onderzocht. De moeder, die wel in de rechtszaal aanwezig was, heeft nog een zoon en een dochter.

LEES OOK: Ouders die hun baby doden: 'Het zijn geen kille moordenaars die dit doen'