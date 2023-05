Ouders die hun baby doden: 'Het zijn geen kille moordenaars die dit doen'

Een vader die zijn zeven weken oude baby doodt. Het gebeurde in Breda, maar dat is geen uniek geval. Advocaat Job Knoester stond de afgelopen jaren meerdere verdachten van kinderdoding bij. Ook de Tilburger Umit T., die zijn eigen dochter doodschudde. Gewetenloos zijn deze mensen volgens hem niet: “Die ouders zijn niet alleen dader, maar ook slachtoffer.”

Als strafrechtadvocaat verdedigde Job Knoester tot nu toe zo’n vijftien mensen met een kindermoord op hun geweten. Hij heeft zelf vijf kinderen en die zaken zijn voor hem dan ook niet altijd gemakkelijk. “Vooral de eerste keer vond ik het moeilijk. Het ging om een zaak waarbij een baby was doodgeschud en daarna bewerkt met een strijkijzer. Als ik erover praat voel ik de rillingen weer over mijn rug lopen", vertelt hij.

Een zaak die Knoester zich nog goed herinnert is die van de destijds 23-jarige Umit T. uit Tilburg. De jonge vader had drugsproblemen en zijn relatie liep niet lekker. Zijn vijf maanden oude dochtertje gaf hij daarvan de schuld. Toen het hem allemaal te veel werd, schudde hij de baby zo hard op en neer dat het haar fataal werd.

Een gruwelijke zaak, maar volgens Knoester was zijn cliënt geen gewetenloze moordenaar. “Dit kwam uit onmacht tot stand”, zegt hij. “Het is niet zo dat iemand denkt: ik ga die baby eens even om het leven brengen, zoals bij een liquidatie. Er zit vaak een groot psychisch probleem achter.”

En dat ziet hij bij de meeste ouders die hun eigen kind doden. “De meeste cliënten hebben zich extreem onveilig gevoeld in hun jeugd. Ze groeiden bijvoorbeeld op met ouders die in de criminaliteit zaten. Of ze waren slachtoffer van ontucht of mishandeling. Anderen werden door hun ouders in de steek gelaten en groeiden op in tehuizen."