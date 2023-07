Campinggasten woest over sluiting horeca op vakantiepark Peter Gillis

Bezoekers van het Oostappen Vakantiepark Arnhem van Peter Gillis zijn woedend over de sluiting van de horeca op het park. Burgemeester Ahmed Marcouch trok de horecavergunning voor het weekend in. Dat betekent dat de campinggasten hun frietje of biertje nu ergens anders halen. “Schofterig, triest en asociaal", zegt Patricia tegen Omroep Gelderland.

Ze verblijft met haar gezin op het park en vindt dat de burgemeester dit niet kan maken richting de gasten. "Je kunt iets vinden van Peter Gillis, maar dan mag je mensen daar nog niet op deze manier gedupeerd door laten worden. Dit gaat te ver. Ik zie het als pesterij. Ik heb er geen goed woord voor over." Andere campinggasten zijn het met haar eens. “Er zijn hier ook gezinnen”, zegt Wim die met zijn vrouw onder de luifel van hun caravan zit. “Die kinderen kunnen niet eens meer een ijsje of patatje halen." Hij denkt dat er een hetze wordt gevoerd tegen Gillis. "Dat kan ook wel op een andere manier. Ga met elkaar aan tafel zitten en praat het uit."

“Uiteindelijk kan ik het park sluiten en dat zal ik zo nodig ook doen.”