Weet je nog, vier jaar geleden? Wat een verschil met vandaag!

Als je deze dinsdag naar buiten kijkt, kun je het je bijna niet voorstellen. Maar vier jaar geleden werd op exact deze dag in de gemeente Gilze en Rijen de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten: 40,7 graden. Het contrast met deze dinsdag is enorm.

Het was vier jaar geleden op deze dag puffen in Brabant en dus met name in Gilze en Rijen. Longarts Frank Smeenk van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven waarschuwde iedereen zoveel mogelijk binnen te blijven omdat smog de longwegen aantast. Je rustig houden en de koelte opzoeken was de boodschap en dat deden dan ook de meeste mensen. In Veghel gingen vrijwilligers van Stichting Met je Hart bij ouderen langs om ijsjes aan hen uit te delen en Omroep Brabant testte hoe snel een ijsblok van dertig kilo bij dit weer zou smelten. Nou, exact 12 uur, 26 minuten en 9 seconden!

"Het zomergevoel is qua temperatuur redelijk ver te zoeken."

Vanwege het temperatuurrecord nam de gemeente Gilze en Rijen de hittewimpel over van het Gelderse Warnsveld. Dat had overigens nog wel wat voeten in de aarde, maar inmiddels hangt die op de vliegbasis in de Traditiekamer , een museum over de militaire geschiedenis van de regio en de vliegbasis. Het contrast met deze dinsdag is enorm. "De temperatuur blijft deze dinsdagmiddag steken op 20 graden", vertelde Roosmarijn Knol van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Er waait daarbij een koele noordwesten wind. Het zomergevoel is qua temperatuur dus redelijk ver te zoeken. Qua zonneschijn komt het nog redelijk goed, hoor. De zon is geregeld van de partij. Er komen wel wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar daar schijnt de zon nog makkelijk tussendoor."

"Een jasje of vestje gaat wel goed van pas komen vandaag."

Heel af en toe komt met die noordwesten wind een enkele regenbui mee. "Maar het zijn minder buien in vergelijking met maandag", benadrukte Roosmarijn. "Toen hadden we te maken met echt een paar stevige buien, met onweer en hagel. De buien van vandaag zijn minder zwaar, Dus wat het weerbeeld betreft, is het een redelijk rustige dinsdag. Maar een jasje of vestje gaat wel goed van pas komen vandaag." In de loop van de komende nacht neemt de buiigheid wel weer wat toe. "Dan kan er ook weer wat onweer en hagel bij zitten. Woensdagochtend hebben we nog een beetje met de naweeën van die buien te maken. Woensdagmiddag gaat het weer wat droger worden. Ook dan komt de temperatuur rond de 20 graden uit."

"Donderdag en vrijdag worden echt een beetje binnenblijfdagen."

Veel verbetering zit er de komende dagen niet in. "Donderdag en vrijdag wordt het nog een stuk bewolkter, wordt het regenachtiger en gaat de wind ook wat aantrekken. Dan wordt het eigenlijk nog slechter dan deze dinsdag en woensdag. Dat zijn echt een beetje 'binnenblijfdagen'." LEES OOK: Hitterecord opnieuw verbroken: ruim door de 40-gradengrens Het heeft even geduurd maar de hittewimpel is eindelijk in Brabant