Thijs Römer voor de rechter voor online misbruik van meisje uit Rijsbergen

Een vrouw van nu 23 uit Rijsbergen zegt dat ze online seksueel misbruikt is door acteur Thijs Römer. Volgens haar gebeurde dit toen ze een jaar of 15 was. Minstens twee andere meisjes is hetzelfde overkomen, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM). De 44-jarige Römer verschijnt deze ochtend voor de rechtbank in Assen om zich voor deze zaken te verantwoorden.

De twee andere slachtoffers komen uit Drenthe en Friesland en zijn 21 en 22. Ze waren allemaal in hun pubertijd groot fan van Römer. De geboren Amsterdammer heeft altijd ontkend. De vrouw uit Rijsbergen is er in tegenstelling tot de twee andere slachtoffers niet bij, haar advocaat zal wel namens haar een verklaring voorlezen.

In de rechtbank in Assen hebben zich veel verslaggevers en cameramensen verzameld. Römer had vooraf gevraagd dat er geen beelden en geluidsopnamen van hem mogen worden gemaakt. Hij kan dan naar eigen zeggen niet vrijuit spreken. De rechter gaat daarin mee.

'Misbruik van bekendheid'

De drie vrouwen hebben vorig jaar aangifte gedaan tegen de acteur. Ze kennen elkaar van een groepsapp met fans. Volgens het OM heeft Römer tussen november 2015 en december 2017 zijn tienerfans overgehaald om naaktbeelden van zichzelf te sturen.

Tijdens de zitting werd verteld dat Römer in de appgroep 'Douchen' met meisjes heeft gesproken over seksualiteit en masturbatie. "Ik heb hen uitgelegd hoe dat moest", erkende de acteur. Hij zat in die periode in een scheiding en ervoer die als lastig. "Ik kan mij niet heugen dat ik daarvan opgewonden werd. Ik geneer mij kapot. Ik sla mij niet op mijn schouder", zei Römer. Het had volgens hem allemaal niets met erotiek te maken.

De ex-man van Katja Schuurman maakte gebruik van zijn status en bekendheid om de meisjes zover te krijgen dat ze foto’s van zichzelf maakten, zo stelt het OM. Ook zouden ze op zijn verzoek over hun geslachtsdeel hebben gewreven en dit hebben vastgelegd. De acteur was in die periode onder meer te zien in de tv-serie Moordvrouw.

Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij dickpics (foto’s of filmpjes van zijn stijve penis) heeft gestuurd. Verder wordt hem het bezit van kinderporno verweten. Voor zover bekend heeft Römer een van de slachtoffers, de vrouw uit Drenthe, persoonlijk ontmoet. Ook zou hij haar een figurantenrol in Moordvrouw hebben beloofd.

'Aangifte van smaad'

De acteur reageerde verontwaardigd toen de beschuldigingen in mei vorig jaar naar buiten kwamen. Op Twitter schreef hij onder meer: “Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje met wie ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad, gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens een brug te ver. Als dit niet stopt, zal ik aangifte moeten doen van smaad.”

In november maakt het OM bekend dat de acteur strafrechtelijk vervolgd wordt voor drie zedendelicten met minderjarigen. De contacten zouden zijn gelegd via onder meer Instagram, Twitter en WhatsApp. Justitie zegt dat er geen fysiek contact is geweest tussen de acteur en de meisjes. Voor de drie vrouwen die Römer voor de rechter hebben gesleept is het al een overwinning dat het OM besloot er er een zaak van te maken, zei hun advocaat tegen RTV Drenthe: "Dit is een bevestiging dat het niet zomaar een verhaal is dat de wereld in is gebracht."

Het OM komt deze dinsdag met zijn eisen, over twee weken volgt de uitspraak. Römer kan tot enkele jaren cel worden veroordeeld. Mogelijk moet hij ook een schadevergoeding betalen.