Man dreigt met groot mes, politie richt wapen op hem

De politie heeft maandagavond in Tilburg een wapen op een man moeten richten, nadat hij met een groot mes op een agent was afgestormd. Dit gebeurde bij een flatwoning aan de Europalaan. De politie was er poolshoogte komen nemen na een mogelijke ruzie. De man kon worden aangehouden.

Agenten reden rond tien uur naar de flatwoning. Toen zij bij de voordeur stonden, hoorden zij dat er mensen binnen waren. Desondanks werd de deur niet geopend. Omdat de dienders wilden weten of iedereen in orde was, vroegen zij de mensen die binnen waren de deur te openen. Hier reageerde niemand op. Plotseling trok een bewoner de deur open. Hij stormde met een groot mes in zijn handen op één van de agenten af. Deze agent richtte zijn dienstwapen op de man, waarna die het mes weglegde en zich liet aanhouden. De man zit vast voor verder onderzoek. De politie heeft aangifte gedaan tegen hem. Achteraf bleek niemand in de flatwoning gewond te zijn.