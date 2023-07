22 'foute' namen worden verwijderd van oorlogsmonument in Eindhoven

De namen van 22 mensen met een 'fout verleden' worden verwijderd van het oorlogsmonument op het Eindhovense Stadhuisplein. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de gemeente Eindhoven en de Stichting 18 september. Het gaat om zes SS'ers, drie NSB'ers en dertien mannen die in Duitse dienst waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op het monument worden nog 155 namen toegevoegd. Het gaat om Eindhovenaren die tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen. Ook de omgekomen Sinti horen bij deze groep. De 31 namen van mensen die niet door de oorlog maar op een andere manier om het leven zijn gekomen, blijven op het monument staan.

De Stichting 18 september heeft als doel in Eindhoven de herinnering aan de oorlog levend te houden. De gemeente en de stichting gaan voortaan elke vijf jaar bekijken of de lijst met oorlogsslachtoffers nog klopt. De wijzigingen worden aan het oorlogsmonument toegevoegd.

Dat hebben ze samen besloten, na maandenlang overleg. De 'foute namen' op het monument werden eerder ontdekt door de stichting die ook verantwoordelijk is voor herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Jarenlang deed de stichting onderzoek naar de namen op het monument. Toen de bevindingen in april naar buiten kwamen, leidde dat tot boze en ook verdrietige reacties.

Oorlogsslachtoffers

Op het monument staan de namen van vele Eindhovense oorlogsslachtoffers. Tussen de bijna 1100 namen staan dus ook mensen die daar niet op hadden mogen staan. Ook bleek dat er 144 Eindhovenaren zijn die een plekje op het monument zouden moeten krijgen, die er nu juist niet op staan. Het gaat om onder anderen omgebrachte Sinti of Joden die in de stad zijn opgepakt.

Het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein staat er sinds de jaren vijftig. De lijst 'Herinner u de Namen', met de deels foute namen, staat er sinds 2013. Ieder jaar worden op deze plek op 18 september, de dag waarop Eindhoven bevrijd werd, kransen gelegd tijdens het traditionele fakkeldefilé.

De gemeente hoopt de 22 'foute namen' voor 18 september dit jaar verwijderd te hebben. Ook de tekst op het monument wordt aangepast. Zo zal het woord 'alle' uit 'Alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners' vervallen. Ook wordt 'in of uit Eindhoven' toegevoegd.