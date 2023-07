Frambozenplantjes telen in 4 lagen onder elkaar: 'Alles voor duurzaamheid'

Peter van der Avoird is er enorm trots op. Hij kweekt bij zijn bedrijf Van der Avoird Trayplant in Molenschot op een hele duurzame manier frambozen- en aardbeienplanten. Dankzij zijn zogeheten lagensysteem heeft hij hiervoor maar één hectare grond nodig, in plaats van 240 hectare. Daarnaast vangt zijn bedrijf het hele jaar door water op en gebruiken ze warmte die ze opslaan in de grond. "Duurzaamheid zit in mijn hart."

In de kwekerij van Peter worden stekjes van aardbeien- en frambozenplanten gekweekt. Als de plantjes zo'n zeven centimeter hoog zijn, levert Van der Avoird Trayplant die aan telers. "Zij laten ze verder groeien totdat er uiteindelijk aardbeien en frambozen aan hangen", legt de eigenaar uit. De manier waarop ze planten kweken is er een die we niet vaak zien. Het bedrijf doet dat met een zogeheten lagensysteem. In vier lagen met bakken worden frambozenplanten gekweekt. Dat bespaart veel ruimte. "Vroeger hadden we 240 hectare grond nodig, maar daar ben ik heel snel me gestopt. Dankzij dit systeem kunnen we iedere meter optimaal gebruiken." Het bedrijf heeft nu nog maar één hectare grond nodig voor hetzelfde aantal planten. Dit werkt niet voor alle planten. "Het is een zoektocht naar welke plant je in welk systeem kunt telen. Voor de framboos werkt dit toevallig heel gunstig, maar voor de aardbei weer niet." De aardbeienplantjes worden daarom in twee lagen gekweekt.

"Dit heeft gelukkig positief uitgepakt."

Het lagensysteem is overigens niet uniek, benadrukt Peter. "Het idee is al twintig jaar oud. Maar de combinatie van hoe wij het systeem laten draaien, welke planten we erin telen en hoe we die verwerken is wel uniek." En daar is de eigenaar wel trots op. "Enorm trots", zegt hij. "Bij nieuwe dingen die je probeert, vraag je je altijd af of het wel gaat werken. Want je hebt nergens een voorbeeld van. Het is knippen en plakken met nieuwe technieken en dan moet het toch maar werken. Dat is spannend. Dit heeft gelukkig positief uitgepakt." Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Peter en zijn bedrijf. Dat is niet alleen aan het lagensysteem te merken. "We proberen overal zo veel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid. In de winter vangen we bijvoorbeeld water op, dat bergen we op in een waterbassin. Zo hoeven we in de zomer geen water op te pompen." Ook warmte wordt netjes bewaard. "In de zomer zet je meestal je raam open om te luchten. Wij doen dat niet, maar slaan al die warmte op in de grond. In de winter kunnen we die warmte dan weer oppompen."

"Je merkt elke keer dat je nog wat aan kunt passen."

De manier van werken leverde het Molenschotse bedrijf dit jaar zelfs de Tuinbouw Ondernemersprijs op. "Uniek zijn we niet. Maar onze manier van werken misschien wel", zegt Peter. "Mijn mensen staan op 1, de planeet op 2. En daarna komt pas dat het ook nog geld moet opbrengen." Met het succes van het lagensysteem is het voor Peter nog niet klaar. "We willen nog steeds stapjes zetten. Hoewel we al ruim twintig jaar met duurzaamheid bezig zijn, merk je elke keer weer dat je ergens nog wat aan kunt passen."

In het lagensysteem worden frambozenplantjes gekweekt.