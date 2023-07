Huizen lang zonder gas: bewoners mogen gratis eten en douchen

De bewoners van ongeveer 130 huizen in Eindhoven die sinds maandagavond zonder gas zitten, mogen gratis eten bestellen. Ook mogen ze deze dinsdag gebruik maken van de douches in de gymzaal aan de Hendrik Staetslaan. Een woordvoerder van netbeheerder Enexis heeft dit gemeld.

Het gaat om adressen in de Staalstraat, de Outshoornstraat, de Kromhoutstraat en de Van den Meystraat. De oorzaak van de gasstoring is onbekend.

Maandagavond rond elf uur werd er een gaslucht gemeld en dat werd door opgetrommelde medewerkers van Enexis bevestigd. Sindsdien werken twintig mensen uit alle macht om het probleem te verhelpen. “Dat kost veel tijd, omdat niet alleen de hoofdleidingen, maar ook alle aftakkingen moeten worden nagelopen”, legt de woordvoerder uit.

“Voor de veiligheid van de bewoners en onze medewerkers is besloten de gastoevoer af te sluiten. De storing kan een paar dagen duren", zo meldt een woordvoerder.

Getroffen bewoners hebben een brief gekregen. Hierin staat dat ze op kosten van Enexis eten kunnen bestellen via Thuisbezorgd.nl. De gemeente heeft de gymzaal beschikbaar gesteld zodat mensen zich er tussen vijf en tien uur kunnen douchen. Tot half vijf deze middag kunnen bewoners voor informatie terecht in een speciale 'storingskeet'.