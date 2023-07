Waar ooit kinderen vakantie vierden, staan nu indianententen te koop

Het contrast kan bijna niet groter: op de plek waar ooit honderden kinderen in de zomervakantie genoten van een onbezorgde vakantie, loopt nu een handjevol volwassenen die voor een prikkie een indianentent willen kopen. De tipi's worden deze week geveild op het voormalige kindervakantiepark De Luchtballon in het gehucht Calfven bij Hoogerheide.

Belangstellenden mochten dinsdag een kijkje nemen. Onder hen is Niels van Elsakker uit Hoogerheide. “Ik ben hier met een dubbel gevoel. Want het blijft triest dat het zo is afgelopen met dit mooie initiatief in onze gemeente.” Jos en Adriënne uit Bergen op Zoom zijn het met hem eens: “Hier hadden eigenlijk kinderen moeten spelen, maar het is helaas anders gelopen.”

Stichting De Luchtballon was jarenlang een begrip in Nederland. De instelling organiseerde met tientallen vrijwilligers vakantiekampen voor kinderen met astma, eczeem of voedselallergie. Ondanks verschillende sponsoracties en zelfs landelijke televisieacties slaagde de stichting er niet in om het hoofd boven water te houden.

Na het faillissement nam de Paasheuvelgroep het stokje nog even over. Ook voor deze kindervakantieorganisatie bleek het enorme kamp uiteindelijk een maatje te groot. Inmiddels is het terrein eigendom van een projectontwikkelaar. Het ligt er de laatste jaren verlaten en verpauperd bij. Vorig jaar werd het complex een half jaar gesloten door de gemeente nadat er een hennepkwekerij was ontdekt.

“Eigenlijk ben ik ook nieuwsgierig hoe het er hier bij zou liggen na al die jaren”, zegt Niels terwijl hij een van de tenten van binnen bekijkt. “Ze zien er ondanks hun leeftijd nog best goed uit. Of ik er een ga kopen, weet ik nog niet. Maar ik zou best wat tenten kunnen gebruiken voor het Brabantse Wal Festival dat ik hier help organiseren.”