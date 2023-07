Vakantiegangers belaagd door hagelstenen in Italië: ‘Alle ramen zijn eruit'

Gesneuvelde autoruiten, caravans vol gaten en tenten waar niets meer van over is. Brabanders die op vakantie zijn bij het Gardameer in Italië zijn nog aan het bijkomen van een helse nacht. Ze werden overvallen door ongekend noodweer, met hagelstenen die zo ongeveer alles verwoesten. “Het is een ravage”, vertelt Ellen uit Berlicum.

Samen met haar gezin en vrienden was ze maandagavond haar verjaardag aan het vieren voor hun caravan. Ze genoten van een schouwspel van bliksem in de lucht, dat eerst nog onschuldig leek. Tot het begon te hagelen en er ijsstenen zo groot als tennisballen naar beneden kwamen.

"De auto is een poffertjespan en alle ruiten van de caravan liggen eruit."

“Ik ben naar de caravan toegerend om mijn kinderen uit bed te trekken”, vertelt Ellen. Maar op dat moment braken alle ramen. Ook door het dakraam waar haar 9-jarige dochter onder sliep, ging een hagelsteen. “Ik ben over mijn dochter heen gaan liggen, want zij was anders zwaargewond geraakt. Uiteindelijk heb ik drie extreem grote hagelstenen uit het bed gehaald en glas. Het was hels", zegt Ellen. Gewond raakten ze niet, maar hun caravan en auto zijn helemaal verwoest. “De auto is een poffertjespan en de voorruit is aan diggelen. En alle ruiten van de caravan liggen eruit”, zegt Ellen. Een zeil moet voorlopig soelaas bieden. “Ik heb alle leveranciers van dakramen al gebeld, maar er is niks op voorraad."

"Naar de supermarkt gaat nog, maar zo kunnen we niet naar huis."

Ook Wendy van Breemen uit Den Bosch verblijft op een camping in de buurt van Peschiera. Ze gaat al acht jaar op rij naar het Gardameer, maar heeft dit nog nooit meegemaakt. Bij haar is de schade beperkt gebleven tot de auto. De achterruit ligt er volledig uit en de rest van de auto is een gatenkaas. “Die hebben we nu afgeplakt. Met de auto naar de supermarkt hier verderop gaat nog, maar zo kunnen we niet naar huis”, zegt Wendy. Beiden zitten nog een paar weken op hun vakantiebestemming. Hoewel alle lijnen overbezet zijn en de verzekeringen niet te bereiken, maken zij zich voor nu niet al te veel zorgen. “Wij hebben nog tijd, dus ik ben er redelijk ontspannen onder”, zegt Wendy. Ellen beaamt dat. “We gaan proberen er toch nog een mooie vakantie van te maken en zien wel hoe we het gaan oplossen." Campings rond de plaatsen Peschiera en Lazise zijn het zwaarst getroffen door het noodweer. Reisorganisatie Roan heeft daar veel accommodaties. Een woordvoerder laat weten dat ze bezig zijn om alle getroffen gasten om te boeken. Bij Vacansoleil is er één camping getroffen. “Daar konden 21 families niet terug naar hun tent", zegt woordvoerder Marcel Paust. "Die mensen zijn allemaal op een andere plek ondergebracht."