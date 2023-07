Hitte, hagelstenen, bosbranden: kun je annuleren met je geld terug?

Stel je vakantie is een drama. Er breekt noodweer uit. Het wordt zo warm dat je eigenlijk alleen maar onder de airco ligt weg te kwijnen. Of je vakantie gaat letterlijk in vlammen op doordat er een bosbrand uitbreekt. Waar heb je dan recht op? En wanneer heb je pech?

Ook voor Manon Faes van reisbureau The Travel Company in Gilze is het spannend sinds ze het nieuws over de bosbranden op de Griekse eilanden hoorde. De schade is groot, de bevolking is verdrietig en toeristen zijn zich kapotgeschrokken. "Ik heb klanten die 1 augustus naar Rhodos vliegen, maar die willen echt niet meer gaan", vertelt ze. De vakantiegangers zijn namelijk hartstikke bezorgd. Nadat het eiland al bijna acht dagen door een vuurzee wordt geteisterd, is er geen sprake meer van een zorgeloze vakantie.

Maar daarmee vallen Faes' klanten tot nu toe tussen wal en schip. Hun vliegmaatschappij vergoedt namelijk alle annuleringskosten tot 28 juli, terwijl zij net dinsdag erna zouden vliegen. "Dus heb ik elke dag contact met ze", vertelt de reisadviseur daarover. "Ze maken zich zorgen en willen weten waar ze aan toe zijn. Dan probeer ik ze een beetje gerust te stellen en goed te informeren, maar de situatie verandert met het uur."

Reisadviezen

Vliegmaatschappijen zelf kijken vooral naar het reisadvies dat de overheid geeft. Zo heeft Griekenland zelf op dit moment een veilige code groen, maar zijn de eilanden Rhodos, Corfu en Evia vanwege de bosbranden geel gekleurd. "Pas op, er zijn risico's", schrijft de overheid.

Maar wat de reisorganisaties of vliegmaatschappijen vervolgens met de waarschuwing doen, verschilt. Zo kan iedereen die een vliegvakantie of een vlucht heeft geboekt via reisbureau TUI tot vrijdag gratis annuleren, maar er zijn vliegmaatschappijen die woensdag gewoon weer vluchten naar Rhodos gepland hebben staan. Dat zou, volgens reisbureau Faes, eigenlijk gewoon veilig moeten kunnen. "Een deel van het eiland is namelijk gewoon beschikbaar."

Angst als raadgever

"Je kunt angst niet verzekeren", reageert brancheorganisatie ANVR. De afgelopen dagen hebben medewerkers daar veel contact gehad met reizigers én maatschappijen. De conclusie? Dat de situatie snel verandert, dat het inderdaad onzeker is, maar dat ze ook ergens een lijn moeten trekken. Een negatief reisadvies is een geldige reden om te annuleren, maar een gevoel bij een bestemming niet.

Hetzelfde geldt voor de situatie in Italië, waar deze zomer een hittegolf over de 'laars' heen trekt en de hagelstenen naar beneden kletteren. Hoe onprettig het soms ook is, pas bij een noodsituatie of negatief reisadvies zullen reisorganisaties of vliegmaatschappijen hier actie in ondernemen. "Want je weet van tevoren ook, als je naar Italië gaat, dat het daar heel warm kan worden", vertelt de ANVR. "Als je daar slecht tegen kunt, kun je misschien beter een andere bestemming of een ander seizoen kiezen."

