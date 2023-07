Bouwer wil duidelijkheid over vergunning voor stalsystemen

De Nederlandse provincies moeten duidelijkheid krijgen van het Rijk over de voorwaarden waaronder vergunningen kunnen worden verleend voor de aanpassingen van stallen. Die oproep doet stalsysteembouwer Vencomatic Group in Eersel.

"Er moet snel rechtszekerheid komen. Het juridische kader is nu weg", stelt Victor van Wagenberg van het bedrijf, dat is gespecialiseerd in systemen voor pluimveebedrijven.

Uit onderzoek bleek onlangs dat de normen die het Rijk heeft vastgesteld in de zogeheten Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) veelal een te positief beeld schetsen van de terugdringing van stikstofuitstoot door stalsystemen.

Terughoudend

Boeren zijn daardoor terughoudend geworden met grote investeringen in de systemen, terwijl de druk tegelijkertijd groot is om stikstofuitstoot terug te dringen. Vencomatic Group heeft een systeem ontwikkeld dat volgens Van Wagenberg zeker 90 procent van de stikstofuitstoot terugdringt. "Dat durven we gerust te garanderen, we hebben vertrouwen in deze techniek."

Het systeem waarop hij doelt is een warmtewisselaar die frisse lucht in de stal pompt en de stallucht afvoert. Door daar water aan toe te voegen kan de lucht worden gekoeld.



"Als we dat water aanzuren, kunnen we de gasvormige ammoniak aan zoutkristallen binden. We meten in onze systemen en zien dat 90 procent van de stikstof uit de lucht wordt gehaald en we meten ook dat die achterblijft in het water. En dat kan vervolgens worden gebruikt als vervanger van stikstofkunstmest."

Pilot

Omdat het systeem nog niet op de zogeheten RAV-lijst staat, kan er geen vergunning voor worden gekregen. Het is onlangs wel uitgekozen als onderwerp voor een pilotproject, dat na de zomer begint en een jaar gaat duren. "Maar daar kunnen we eigenlijk niet op wachten. Veel boeren moeten nu al een besluit nemen over uitkopen of doorgaan."