Graat en De Laat zijn broodnodig toe aan vakantie

Graat en De Laat zijn terug uit Italië en genoten na van een bijzondere uitzending. Ze belden met kermisexploitant Niek Moonen, die zijn nieuwste attractie nog niet kan laten zien op de Tilburgse Kermis. En met Johan Vlemmix, die Ter Land, ter Zee en in de Lucht terug op de buis wilt. Verder zijn Jordy en Christel broodnodig toe aan vakantie. Daarom zijn ze na komende zaterdag twee maanden niet te horen op Omroep Brabant.

Ter Land, ter Zee en in de Lucht bestaat 50 jaar. Het iconische tv-programma kwam daarom met een special over al die bijzondere momenten. Jordy en Christel dachten natuurlijk meteen aan Johan Vlemmix en belden daarom met de energieke Eindhovenaar. Toevallig was hij op dat moment bij zo'n zelfde evenement waar hij alle deelnemers weg mocht schieten.

Zoals we Johan kennen, liep hij helemaal leeg over alle herinneringen aan het tv-programma met een bizar verhaal over een Sinterklaaspak en vuurwerk. Hij wil dolgraag dat het programma terugkomt.

Primeur

Niek Moonen is kermisexploitant, maar kon zijn nieuwste attractie 'The Energizer' nog niet aan het publiek laten zien. Helaas is de publiekstrekker nog niet af, waar Niek natuurlijk ontzettend van baalde. Gelukkig is hij zelf wel op de Tilburgse Kermis te vinden met een andere attractie, de Toxic.

Lange zomerstop

Dan nog een bericht van huishoudelijke aard: op zaterdag 29 juli is voorlopig de laatste uitzending Graat en De Laat, voor ze twee maanden een zomerstop houden. Na 4 jaar onafgebroken op de radio te zijn geweest, lassen Jordy en Christel een kleine pauze in om op 30 september weer terug te zijn voor een nieuw seizoen.

Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en De Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdagmiddag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur.