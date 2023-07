Ouderen veroorzaken minder vaak ongelukken: 'Zij anticiperen beter'

"Rijbewijs afpakken!' Zo reageerden meerdere mensen na het lezen van het artikel over een 86-jarige automobilist, die maandag in Bergen op Zoom een fietser doodreed. De bejaarde bestuurder drukte per ongeluk niet de rem, maar het gaspedaal in en toen ging het mis. Maar wat zegt een hoge leeftijd eigenlijk over iemands rijvaardigheid?

Daarover bellen we met het het SWOV. Dit is een wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet naar de verkeersveiligheid. Woordvoerder Saskia de Craen kan kort, maar krachtig de vraag beantwoorden. "Het algemene beeld dat ouderen veel gevaar op de weg opleveren, is niet zo", zegt De Craen. "Wel zijn ouderen vaker als slachtoffer betrokken bij ongelukken. Niet bij het veroorzaken van ongelukken. Wel raken ze vaker gewond bij ongelukken. Dat heeft te maken met hun fysieke kwetsbaarheid. Ze overlijden ook vaker bij ongelukken."

Met het ouder worden, nemen ook fysieke beperkingen toe, zoals minder goed kunnen zien. "Maar wat ouderen beter kunnen dan jongere automobilisten is anticiperen. Ze leunen op de ervaring die ze hebben", zegt De Craen. "Ze weten wat hun knelpunten zijn, dus vermijden ze die. Zo rijden ouderen bijvoorbeeld niet vaak als het donker is. Op die manier compenseren ze hun mindere punten." Na ongelukken waarbij oudere mensen betrokken zijn betrokken, neemt vaak de roep toe om hun rijbewijzen af te pakken. Maar dat vindt woordvoerder De Craen veel te kort door de bocht. "Als groep veroorzaken ze niet meer ongelukken dan andere leeftijdscategorieën. Sowieso is de groep 'ouderen' lastig te bepalen, want sommige 80-jarigen zijn er beter aan toe dan 50-jarigen.

