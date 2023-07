Jan wurgt zijn vrouw Ingrid na jarenlange ruzies: 16 jaar cel

Jan B. (67) moet 16 jaar de cel in voor het wurgen van zijn vrouw Ingrid (65). Dat gebeurde op 13 juni 2021 in Breda. Het stel had al jaren een moeizame relatie en die avond sloegen de stoppen door bij Jan. De rechter spreekt van een 'meedogenloze' moord.

Met deze uitspraak gaat de rechtbank verder dan de eis van de officier van justitie. Die eiste twee weken geleden 14 jaar cel. Maar de rechter vindt dat Jan zich had kunnen beraden. Hij heeft zijn echtgenote zeker vijf minuten gewurgd en ook heeft hij nooit echt spijt betuigd. Jan zelf heeft steeds volgehouden dat hij niks meer weet van wat er is gebeurd. "Het is een groot zwart gat", zei hij tijdens de zitting. Op alle vragen van de rechter antwoordde Jan dat hij het allemaal niet meer wist.

Meerdere mensen waren getuige van de moord. Een buurvrouw hoorde Ingrid om hulp roepen en probeerde haar uit het appartement in Breda weg te halen. B. versperde zijn vrouw echter de weg en dreigde de buurvrouw ook iets aan te doen als ze niet wegging. Een bezoeker van andere buren, een agent, bonkte hard op de deur en probeerde B. tevergeefs te laten stoppen met wurgen.

Slecht huwelijk

Het stel was 24 jaar samen, maar in de laatste jaren was het huwelijk erg slecht. B. had zijn vrouw al eerder mishandeld en haar tanden uit de mond geslagen. Jan werd tijdens de zitting beschreven als de aanstichter van alle ruzies en de zoon van de vrouw vertelde dat hij vanwege Jan al niet meer bij zijn moeder thuis kwam.

Menig keer dreigde het stel van elkaar te scheiden. Maar Jan en Ingrid bleven, ondanks alles, bij elkaar. Tot 13 juni 2021 dus.

“Hoe was het op je date?”, zou Ingrid volgens Jan op de fatale avond hebben gezegd. “Neukte ze lekkerder dan ik?” Jan kwam net terug van het buurthuis waar hij de EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2) had gekeken. Toen kreeg Jan een waas voor ogen en wurgde hij zijn vrouw op hun bed in de slaapkamer. Twee dagen later overleed ze in het ziekenhuis.

Niet fraai

“Het raakte me diep”, vertelde Jan in de rechtbank over de aanleiding voor de zoveelste ruzie. Wat zich daarna afspeelde in het appartement van Jan en Ingrid in het seniorencomplex aan de Grimmingestraat in Breda moet niet fraai geweest zijn. Jan vloog zijn vrouw aan en zij verweerde zich flink.

Tegen de politie zei Jan later dat hij hoopte dat Ingrid ‘de pijp zou uitgaan’. “En anders doe ik het wel als ik terugkom uit de gevangenis”, voegde hij daar nog aan toe.

