Emoties lopen hoog op bij overhandiging petitie over plannen begraafplaats

De storm over plannen voor begraafplaats Zuylen in Breda is nog steeds niet gaan liggen. Bij het aanbieden van een petitie met meer dan 1150 handtekeningen liepen de emoties woensdag hoog op. Nabestaanden zijn boos op directeur Roel Stapper die van de begraafplaats ook een park wil maken waar bezoekers kunnen ontspannen en waar soms muziek is. "Dat is respectloos", zegt actievoerder Janny van Wanrooy.

Ronald Strater Geschreven door

Hij kan wel 100 keer zeggen dat op begraafplaats Zuylen geen luidruchtige festivals met harde muziek en bier komen, maar de boodschap komt niet echt bij iedereen aan. Directeur Roel Stapper heeft woensdagmiddag zijn handen vol aan tegenstanders van zijn plan om de begraafplaats toegankelijker te maken en voor iedereen open te stellen. "Het roept heel veel emoties op bij een bepaalde groep", vat hij samen. Grootste doorn in het oog van de ondertekenaars van de petitie is het nieuwe kunstwerk Adore dat in september wordt opgeleverd. Het is een soort arena met tribunes tussen de graven voor uitvaarten buiten en andere activiteiten.

"Respectloos", zegt Janny van Wanrooy, één van de actievoerders, als ze tegenover Stapper staat. "Wij willen hier gewoon in alle rust onze dierbaren herdenken en jij en Zuylen moeten stoppen met al die idiote plannen." Stapper riep eerder de toorn over zijn organisatie door bij Omroep Brabant te vertellen dat er af en toe concerten komen en dat zelfs DJ Tiësto welkom is. Dat plaatsvervangend directeur Langbroek dit later ontkende, maakte het een soap. Want om de boel te redden werd op de website van de begraafplaats de omschrijving van het kunstwerk gewijzigd. Van functie 'voor uitvaart, events en stadsbrede festivals' stond er ineens 'als buitenaula en geschikt voor muziek, zang en lezing'.

Het zorgt voor onduidelijkheid, wantrouwen en starheid, terwijl Stapper een maand geleden iets te enthousiast was over zijn plannen. Er kwam woensdagmiddag een klein excuus. "U tikt mij heel duidelijk op de vingers en daar heb ik respect voor", zei Stapper tegen de aanbieders van de petitie. "Maar als we hier iets doen, gaat dat altijd met respect voor de omgeving en ik hoop dat u dat ook zo gaat ervaren." Respect is het woord dat in het gesprek tussen de directeur en de nabestaanden om de haverklap valt. Daar was overigens ook gebrek aan, want door de emoties vloog men soms stevig uit de bocht door Stapper persoonlijk aan te vallen.

