Cor (89) geeft nog steeds rijles: 'Zo'n oude opa als ik kan dat nog prima!'

De 89-jarige Cor van den Wildenberg uit Veldhoven geeft nog altijd rijles. Ondanks zijn hoge leeftijd denk hij niet aan stoppen. De Vereniging Voor Rijscholen en Instructeurs meldde dinsdag dat een rijles tot wel zeventig euro per uur kan gaan kosten. "Ik begon ooit voor 18 gulden", herinnert Cor zich.

Met een stralende glimlach stapt Cor in zijn lesauto: een blauwe Kia Picanto. Hij heeft nog steeds een rijschool aan huis. "Dit is het allermooiste dat er is. Iemand iets leren is prachtig", zegt hij glunderend. "Zo'n oude opa als ik kan dat nog prima!"

Hij geeft nog maar vier uurtjes rijles per week, meer wil hij ook niet. "Ik geniet van het leven", zegt Cor. "Ik help vooral mensen met een rugzakje. Daar kan ik dan extra de tijd voor nemen." Onlangs zijn drie van zijn vier leerlingen geslaagd. En dus haalt hij weer leerlingen van de wachtlijst.

Saai wordt het werk volgens de instructeur nooit. "Het verkeer verandert altijd. Het is altijd mooi om te zien." Of het rijden veel is veranderd? "Het is net als met voetbal. Ze maken maar extra regels. Op een gegeven moment hebben ze zoveel regels dat het spel niet meer kan worden gespeeld."

In februari tikt hij de 90 aan. Of het nog wel veilig is, ondanks zijn hoge leeftijd? "Dat is een soort ouderendiscriminatie", zegt hij. Onlangs is Cor nog gekeurd door een examinator van het CBR. "Als ik nog jong was, was ik opnieuw aangenomen als instructeur." Hij geeft aan goed in de gaten te worden gehouden door zijn zoon, dochter en kleindochters. "Als de geest niet meer goed is, dan zal ik stoppen."