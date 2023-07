Bart is met zijn gezin gestrand in Italië: 'Auto verwoest door hagelstenen'

Veel Brabantse vakantiegangers in Italië zijn overvallen door het noodweer. Buien met enorme hagelstenen trokken over het gebied bij het Gardameer en lieten een grote ravage achter. Tenten, caravans en auto’s zijn ernstig beschadigd. Bart Kenter uit Rosmalen is er zelfs gestrand, omdat zijn auto is verwoest.

"De kinderen waren boven aan het spelen. Ik dacht dat er glazen kapot vielen, maar achteraf bleken het megahagelstenen te zijn", zegt Bart die in het Italiaanse stadje Peschiera een appartement huurt.



"De kinderen waren doodsbang. En de auto is enorm beschadigd", vertelt Bart terwijl hij videobeelden toont. Zijn Toyota Auris heeft een glazen panoramadak dat deels is ingestort. Met de voorruit is het nog erger gesteld, door alle glasschade kun je niet meer naar buiten kijken.

"Je komt er bij de pechhulp niet doorheen."

"We komen hier nooit meer weg, dacht ik. Daarna probeerde ik de pechhulp te bellen. Ik ben gelukkig goed verzekerd. Maar honderdduizenden mensen bellen tegelijk naar de pechhulp. Ik stond uren in de wacht en kwam nergens doorheen. De volgende dag heb ik het weer geprobeerd, maar hetzelfde probleem." Inmiddels heeft Bart wel de pechhulp gesproken, maar een oplossing is er nog niet. En dus is Bart een van de vele vakantiegangers die worstelen met de vraag hoe ze thuis moeten komen.