Jongen (14) liep brandwonden op na spelen met vuur en brandbare vloeistof

De brand waarbij woensdagavond een 14-jarige jongen uit Dongen zwaargewond raakte, is het gevolg van een ongeluk. De drie jongens die vastzaten voor brandstichting zijn weer vrij. De brand ontstond tijdens het spelen met vuur: een fles met brandbare vloeistof werd aangestoken en dat liep uit de hand. Dat meldt de politie donderdagmiddag.

Het jonge slachtoffer raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Hij werd in eerste instantie opgevangen in een huis in de buurt en werd daar onder de douche gezet.

Nacht in cel

De brand brak rond half negen 's avonds uit aan de Kanaaldijk-Noord in Dongen. Twee kinderen van 13 en één van 14 werden daarna aangehouden en brachten de nacht in de cel door.

De politie is terughoudend met het geven van informatie over de zaak. Dit omdat het gaat om minderjarigen. De drie jongens zijn donderdagmiddag verhoord door de politie en mochten daarna weer naar hun familie. Wel zijn ze nog verdachten.



