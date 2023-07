Afgraving van 700 voetbalvelden is vogelparadijs: 'Veel zeldzame soorten'

Moet je een groot vakantiepark bouwen aan de Kraaijenbergse Plassen als het ten koste kan gaan van de natuur? Er zijn plannen voor een vakantiepark met 550 huizen en ligplaatsen voor 400 boten en dat ziet vogelaar Meino Koning uit Reek niet zitten. Hij is grootliefhebber van de plassen omdat het een van de meest vogelrijke gebieden van Brabant is.

Meino (55) is fanatiek vogelaar en komt al 40 jaar naar de Kraaijenbergse Plassen. Langzaam werd het landbouwgebied sinds 1968 uitgegraven voor zand en grind. Zo ontstonden de Kraaijenbergse Plassen. Het wateroppervlak is zo groot als 700 voetbalvelden. In al die jaren heeft Meino het gebied zien veranderen in een vogelparadijs. “Het doet hier echt niet onder voor de Biesbosch.”

Maar tegelijk ook kwetsbaar. “De golfslag van boten verstoort de vogels vaak. Er zijn zelfs boten die hier tussen het riet aanleggen.” En dat heeft gevolgen volgens Meino. “Die golfslag gaat dan ten koste van de nestjes die hier in het riet zitten.”

Meino wijst naar een boot die in de verte over de plas vaart. “Kijk, je ziet al de meerkoeten het riet in vluchten. Stel je voor hoe het is als er veel meer boten voorbij varen.”

In het gebied komen 285 vogelsoorten voor. Volgens SOVON Vogelonderzoek is een dit een van de meest vogelrijke gebieden van Brabant. Sjoerd Duijn is van SOVON en woont zelf in Linden. Een dorpje van 275 mensen op een schiereiland midden in het plassengebied. Hij voelt het dilemma. “We willen mensen hier naartoe lokken omdat het zo mooi is. Maar tegelijk als er te veel mensen komen, is dat minder goed voor de natuur.”