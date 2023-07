Maarten van der Weijden haalt 4,7 miljoen euro op met Elfstedentriathlon

Maarten van der Weijden heeft zijn doel behaald. Met zijn Elfstedentriathlon heeft hij in totaal 4,7 miljoen euro opgehaald. Dat was het streefbedrag waarmee alle elf voorgenomen kankeronderzoeken uitgevoerd kunnen worden.

“Ik ben intens dankbaar en blij", zegt Maarten van der Weijden. "Het mogelijk maken van de elf onderzoeken is altijd het belangrijkste geweest waarom ik de Elfstedentriatlon wilde doen. En dat is gelukt!"

De olympische sporter uit Vught legde vorige maand in zeven dagen tijd een tocht af, waarbij hij 200 kilometer zwom, 200 kilometer fietste en 200 kilometer wandelde. Toen stond de teller al op 1,9 miljoen euro aan donaties. Dat is opgelopen tot 2,3 miljoen en dat bedrag is verdubbeld door de hoofdsponsor, investeringsmaatschappij Reggeborgh.

Voorafgaand aan de tocht heeft de medische adviesraad van de Maarten van der Weijden Foundation elf onderzoeken geselecteerd. Nu het streefbedrag is gehaald kunnen die worden opgestart. De onderzoeken richten zich op het voorkomen van kanker, het vergroten van de kans op herstel, levensverlenging en het verbeteren van de zorg voor mensen die niet meer beter worden.

LEES OOK: Maarten van der Weijden moet zittend de trap op na megaprestatie