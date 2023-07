Is PSV klaar voor de cruciale maand augustus? Peter Bosz denkt van wel

Na 11 dagen trainingskamp ziet Peter Bosz dat zijn ploeg zijn ideeën steeds makkelijker oppakt. En dat is broodnodig, want volgende week wacht de Johan Cruijff Schaal en daarna de voorronde van de Champions League. Duidelijk is wel dat er aan vertrouwen voorlopig geen gebrek is in Eindhoven.

Kunnen we van PSV verwachten dat ze de Johan Cruijff Schaal wint én de groepsfase van de Champions League haalt. “Ja”, was trainer Peter Bosz kort en bondig. Bij de trainer geen excuses over het feit dat Feyenoord nog voort kan bouwen op het succes van vorig jaar of dat Sturm Graz al is begonnen aan de competitie als het PSV treft. Nee, de Eindhovenaren zijn klaar om de strijd aan te gaan in de belangrijke maand augustus.

De trainer is zeer tevreden over de progressie die zijn ploeg maakt. “Langzaam begrijpen we hoe het moet. We maken grote stappen”, vindt Bosz.