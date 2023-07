112-nieuws: 1060 hennepstekjes in Breda • overval op casino

20.01

Bij een steekpartij aan het Bolkenplein in Veghel is vanavond een medewerker van Domino's Pizza gewond geraakt. De dader vluchtte in de richting van het centrum. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, zijn verwondingen vallen mee. Het is nog niet duidelijk of de man de pizzazaak wilde overvallen of dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging.