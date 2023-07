Steekpartij bij Domino's Pizza in Veghel, medewerker gewond

Bij een steekpartij aan het Bolkenplein in Veghel is donderdagavond een medewerker van Domino's Pizza gewond geraakt. De dader vluchtte in de richting van het centrum. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is nog niet duidelijk of de man de pizzazaak wilde overvallen of dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging.

De steekpartij vond rond half acht plaats. De politie heeft het gebied voor en naast het pand afgezet. De dader liep op slippers, die zou hij in de buurt van de Action hebben achtergelaten. Ook dat gebied is afgezet. Zijn wapen zou hij in een putje gegooid hebben. Er werd een Burgernetmelding verspreid. De dader is een witte man met lang zwart haar, ongeveer 35 jaar oud die een grijze joggingsbroek droeg en op blote voeten liep. De politie waarschuwde dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. Verschillende politieagenten gingen op zoek naar de man, die rond tien over acht in het centrum werd gearresteerd.