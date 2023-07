Boze bewoners stappen naar de rechter om torenhoge energierekening

De bewoners van appartementencomplex Grand Arc in Rijen zijn boos. Hun flat wordt verwarmd met een duurzaam energiesysteem, maar volgens hen werkt dat niet goed. Vorig jaar moest bewoner Ad de Jong vier keer meer betalen voor zijn energie dan in 2021: “Het slurpt gas en stroom, terwijl het juist energiezuinig zou moeten zijn.” De bewoners stappen daarom naar de rechter.

De hele kwestie draait om een grote verwarmingsinstallatie in de kelder van het wooncomplex. De installatie, een zogeheten warmte-koudeopslag, is van woningcorporatie Leystromen en werkt volgens de bewoners van 48 appartementen dus slecht.

Met zo'n systeem kun je energie in de vorm van kou of warmte opslaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. Het moet duurzaam zijn, maar dat is die volgens de bewoners niet. Hen zou zijn beloofd dat wanneer je er 1 gigajoule aan energie insteekt, er 5 tot 6 gigajoule voor terug krijgt. Maar volgens de bewoners kwam het er afgelopen jaren niet eens bij in de buurt.

Bewoner Ad de Jong pakt zijn jaarafrekening van 2022 erbij. In zijn appartement op de tweede verdieping hebben Ad en andere bewoners zich verzameld. In 2022 moest Ad ruim 1600 euro bijbetalen. “Dat was echt schrikken", zegt hij. "We weten natuurlijk dat de energiekosten behoorlijk zijn gestegen. Maar dit is vier keer meer dan in 2021.”