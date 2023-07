Vrouw komt om bij ongeval op nieuw wegdek, maar gemeente niet aansprakelijk

Een 44-jarige vrouw kwam om bij een verkeersongeval in Aarle-Rixtel, een dag nadat de straat was voorzien van een nieuw wegdek. De echtgenoot van het slachtoffer stelde de gemeente aansprakelijk voor de dood van zijn vrouw, maar de rechter oordeelde in Den Bosch donderdag anders.

De vrouw reed op 4 juni 2019 met haar auto over de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel en verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur. Ze slipte, raakte een boom en belandde met de auto in een sloot naast de weg. De vrouw kwam kort daarop te overlijden.

De Kloosterdreef bleek een dag daarvoor te zijn voorzien van een nieuwe laag split (losliggende steentjes op nieuw wegdek). Volgens de echtgenoot van de vrouw verloor zij de macht over het stuur door het nieuwe wegdek. Hij stelde de gemeente Laarbeek, als wegbeheerder, aansprakelijk en stapte daarom naar de rechter.

Waarschuwingsborden

De gemeente erkende donderdag dat de nieuwe laag split een gevaarlijke situatie kon opleveren. Maar vond ook dat er voldoende waarschuwingsborden voor ‘opspattend grind’ en ‘slipgevaar’ waren geplaatst.

Net na het ongeluk deed de politie nog een rijproef, waaruit bleek dat de auto voldoende grip had en dat de bochten in de weg goed te nemen waren bij een snelheid van 50 kilometer per uur. De gemeente stelde daarom dat de weg goed te berijden was.

30 kilometer per uur

De echtgenoot van het slachtoffer vond de twee geplaatste verkeersborden juist niet voldoende als waarschuwing. Uit documenten van de gemeente bleek dat er ook een verkeersbord met een maximale snelheid van 30 kilometer had moeten staan. Hij vond de gemeente dan ook aansprakelijk voor het ongeluk.

Volgens de rechter maakten de geplaatste verkeersborden al voldoende duidelijk dat weggebruikers hun snelheid moesten minderen. Ook zou nergens uit blijken dat een maximale snelheid van 30 kilometer per uur veiliger zou zijn. Ook omdat de rijproef van de politie liet zien dat de weg met 50 kilometer per uur veilig was.

De rechter stelde de gemeente daarom niet aansprakelijk voor het ongeval.