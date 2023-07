Man probeert voetballertjes in gele bus te lokken

Een man heeft twee weken geleden geprobeerd om enkele jeugdleden van UVV'40 in Ulvenhout in een gele bus of auto te lokken. Dat gebeurde op de parkeerplaats van de voetbalclub op sportpark Jeugdland.

De man sprak op woensdag 12 juli rond vier uur 's middags meerdere jeugdleden aan. Hij beloofde hen snoep en zou ze naar huis willen brengen. Dat heeft de voetbalclub vrijdag op zijn website bekendgemaakt. Geen van de jeugdvoetballers is op het aanbod van de man ingegaan. Alle kinderen zijn weggerend en hebben een volwassene van de club gewaarschuwd. Er is geen aangifte gedaan en de wijkagent is op de hoogte gesteld.