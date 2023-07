Man probeert voetballertjes in gele bus te lokken, 'maar geen kinderlokker'

Niets wijst er op dat er iemand als kinderlokker actief zou zijn in Ulvenhout. Dit meldt de politie. Ze was op onderzoek uitgegaan na verschillende berichten online waarin over zo'n persoon werd gesproken. Eerder deze vrijdag werd gemeld dat een man twee weken geleden geprobeerd zou hebben om een aantal jeugdleden van UVV'40 in Ulvenhout in een gele bus of auto te lokken.

De man sprak op woensdag 12 juli rond vier uur 's middags meerdere jeugdleden aan. Hij beloofde hen snoep en zou ze naar huis willen brengen. Dit gebeurde op de parkeerplaats van de voetbalclub op sportpark Jeugdland, zo maakte de voetbalclub op haar website bekend. Geen van de jeugdvoetballers is op het aanbod van de man ingegaan. Alle kinderen zijn weggerend en hebben een volwassene van de club gewaarschuwd. De wijkagent en andere clubs zijn op de hoogte gesteld, maar er is geen aangifte gedaan.