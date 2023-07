Algo is chef-kok en ging in twee jaar van 103 kilo naar Schwarzeneggerlijf

Twee jaar geleden stond de 54-jarige chef-kok Algo van Grootel lekker te kokkerellen in zijn restaurant Lust in Budel. Omdat hij van lekker eten houdt, woog hij een stevige 103 kilo. Zijn sportieve zoon kwam binnen en raakte een gevoelige snaar: “Pap, dat wordt helemaal niks meer. Boven de 50 komt er nooit meer een sixpack voor jou.” Algo nam de uitdaging aan: "In de zomer van 2023 heb ik een sixpack.”

Algo ging naar een diëtiste en naar de sportschool. “Ik viel af, zakte naar 97 kilo, maar mijn sixpack bleef uit.” Een gerichtere training was noodzakelijk. “En je moet niet alleen een sixpack hebben”, zegt Algo. “Je hele lichaam moet zich mee ontwikkelen. Het moet in verhouding zijn.”

“Het was een eyeopener”, vertelt de chef-kok. De weddenschap zou twee jaar in beslag nemen. “Je moet realistisch zijn. Een sixpack heb je niet binnen zes weken.”

“Als je bij mij in het bedrijf komt, zie je meteen vijf kilo chocolade staan. En ik ben verslaafd aan chocolade. Ik lust alles. Het kwam aan op doorzettingsvermogen en discipline. Mijn motivatie was dat ik de weddenschap met mijn zoon niet wilde verliezen. Als vader merk je dat je zoon je op een gegeven moment voorbijgaat”, lacht hij. “Maar dit liet ik niet voorbijgaan.”

Algo kwam terecht op de sportschool van personal trainer Bob Demarteau in Maarheeze, die net ging beginnen met een ‘droogtrain-challenge’. De uitdaging: zo trainen dat Algo mee had kunnen doen aan een wedstrijd. Bob beloofde Algo een gratis fotoshoot als hij dat zou halen. Helemaal ‘droog’ zijn met een vetpercentage van 3 procent, het was een stevig karwei.

Algo trainde ‘tot het uiterste’, onder een enorme poster van Arnold Schwarzenegger. De laatste week van een ‘droogtrainchallenge’ is extreem. “Ik moest acht liter water drinken per dag. Ik moest aangepaste voeding eten, wat neerkwam op 1100 calorieën per dag. Onder meer witte vis, yoghurt en skyr stonden op het menu." Maar wat miste Algo zijn lekkere kaneelbroodjes. “Of gewoon een boterham met kaas.”

Maar droogtrainen is ook niet echt gezond. “Het is een moment, daarna moet je het weer loslaten. Je kunt er niet oneindig mee doorgaan”, zegt Algo.

Uiteindelijk kwam hij uit op 84 kilo. Maar de dag na de fotoshoot was hij jarig. “Ik ben twee kilo aangekomen in twee dagen”, lacht hij. “Dat komt doordat je heel veel vocht vasthoudt. Ik had ineens een heel dikke pens en dikke enkels.”

Personal trainer Bob Demarteau is trots op Algo. “Het is zo moeilijk om dit te bereiken met al die prikkels van zijn werk als kok. Veel mensen willen voor de zomer snel een sixpack, maar zo makkelijk is dat niet. En je maakt toch wel vaak mee dat mensen niet echt bereid zijn om alle inspanningen te leveren.” Daarnaast is een personal trainer niet echt goedkoop, maar volgens Bob is daar voor sommige mensen toch een manier voor: “Wat minder roken, drinken of uit eten, dan heb je zo weer geld voor de sportschool,” lacht hij.

Algo voelt zich nu topfit. Zijn zoon heeft een diepe buiging gemaakt en vader getrakteerd op een kaartje voor dancefeest Tomorrowland.