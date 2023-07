Gevel valt op bouwvakker, bedrijf krijgt boete van 60.000 euro

Bouwbedrijf Hazenberg Bouw uit Vught heeft van het Openbaar Ministerie een boete gekregen van 60.000 euro vanwege een dodelijk ongeluk. Een 35-jarige man kwam om het leven nadat hij werd bedolven onder een gevel op een bouwplaats in Eindhoven. Volgens justitie hield het bedrijf zich niet aan de regels en was de veiligheid op de bouwplaats niet op orde.

Het ongeluk gebeurde op 3 februari 2020 aan de Grenenhout in Eindhoven. Hier werden op voormalig Philips-terrein bij Vredeoord huizen gebouwd. De 35-jarige bouwvakker overleed toen hij aan het werk was aan de gevel van een woning.

Die gevel wordt normaal gesproken ondersteund door schuine steunpalen. Maar die waren door miscommunicatie eerder weggehaald. De gevel kantelde terwijl de man aan de buitenkant van het huis isolatieplaten aanbracht. De man kwam onder de betonnen gevel terecht.

Levensgevaar

Het OM vindt dat het bedrijf uit Vught te weinig maatregelen nam om het ongeval te voorkomen. Zo bleek de veiligheid op de bouwplaats niet op orde.

"Het bedrijf heeft de risico's onvoldoende ingeschat en beoordeeld, terwijl het bedrijf moest weten dat daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers te verwachten was", schrijft justitie.

Volgens het OM heeft Hazenberg Bouw meegewerkt aan het onderzoek en werken ze veiliger.