Fietsenwinkel wordt foodmarkt met gerechten uit zes wereldkeukens

Mexicaanse taco’s, Aziatische dim sum of Spaanse pincho’s. Gerechten uit zes verschillende wereldkeukens zijn voortaan op één plek te bestellen in Den Bosch. Zaterdag opent De FAM, de eerste foodmarkt van de stad, zijn deuren. Ruim anderhalf jaar later dan gepland. "Ik dacht dat doe ik wel even", zegt initiatiefnemer Stephanie Schulte. Het bleek iets ingewikkelder dan gedacht.

De afgelopen maanden realiseerde Stephanie Schulte in de Bossche binnenstad een nieuw concept: een foodmarkt met Brabantse gezelligheid. Wat meteen opvalt is het kleurrijke interieur met graffiti, neonlampen, roze muren en knusse eethoekjes. "Ik denk dat veel mensen wel eens in Spanje een foodmarkt hebben bezocht. Ik vond het echt een gemis dat Den Bosch niet zoiets had”, zegt de eigenaar. “Je kunt het niet helemaal vergelijken met Spanje. Daar liggen de gerechtjes vaak klaar in vitrines, maar wij bereiden het pas als iemand een gerechtje heeft besteld." Vanaf komend weekend kunnen gasten bestellen bij de bediening of via een QR-code op tafel. Van empanadas en oesters tot burgers en loempia’s. Het idee is dat je zo bij verschillende ondernemers iets kunt kopen. “In het buitenland is het heel normaal om overdag warme gerechten of tapas zoals garnalenkroketjes te eten", zegt Stephanie. "Ik hoop dat dat ook hier aanslaat.”

"Ik heb al twee horecazaken, dus ik dacht dat doe ik wel even."

Eigenlijk zou de overdekte foodmarkt van 350 vierkante meter al begin vorig jaar open zijn gegaan. Maar wie de afgelopen maanden door de Korenbrugstraat liep, zag slechts een paar posters op de ramen met de tekst ‘Foodmarkt De FAM opening soon’. “Ik heb al twee andere horecazaken in Den Bosch, dus ik dacht dat doe ik wel even." Maar aan het gebouw moest nog heel veel gebeuren. “Het is een oude fietsenwinkel, dus ik moest allerlei voorzieningen maken die een horecazaak nodig heeft. Denk aan keukens, een afzuiginstallatie en een bar. Ik had niet verwacht dat dat zo lang zou duren.” Ook het plaatsen van een nieuwe meterkast duurde maanden. Niet alleen de verbouwing duurde langer dan gepland. Ook de vergunningen lieten maanden op zich wachten.

“Veel horecaondernemers hebben niet anderhalf jaar gewacht.”

En dan was er nog een probleem. Er moesten zes of zeven keukens met verschillende wereldgerechten in de foodmarkt komen, maar lange tijd was pas van twee ondernemers zeker dat ze mee gingen doen. “In het begin hadden veel horecaondernemers belangstelling. Maar veel van hen hebben niet anderhalf jaar gewacht. In die tijd kwamen er andere kansen op hun pad en die pakken ze dan.” Pas toen het eind van de verbouwing in zicht kwam, ging Stephanie weer op zoek naar deelnemers. “We hebben nu zeven ondernemers die gerechtjes serveren uit zes verschillende wereldkeukens”, zegt ze enthousiast. De FAM aan de Korenbrugstraat gaat zaterdag open om half negen in de ochtend.

Zo ziet de eerste foodmarkt van Den Bosch eruit (foto: Megan Hanegraaf).

