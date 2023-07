Tonnie en Tina toveren afval om tot spelshow op de Tilburgse Kermis

Tonnie en Tina moedigen een groep jongens aan op de Tilburgse Kermis (foto: Collin Beijk) Een diepe buiging van Tonnie en Tina voor een groep mannen (foto: Collin Beijk). Volgende 1/2 Tonnie en Tina moedigen een groep jongens aan op de Tilburgse Kermis (foto: Collin Beijk)

Wie naar de kermis gaat, herkent het beeld misschien wel: de vuilnisbakken puilen uit en er ligt behoorlijk wat rommel op straat. Bij de Tilburgse Kermis willen ze af van dat rommelige beeld. Tonnie en Tina proberen dat met hun eigen mobiele 'attractie' voor elkaar te krijgen.

Het duo tovert de vuilnisbakken op de Tilburgse Kermis om tot een heuse spelshow. "We dachten, we moeten iets met die containers. Zo is uiteindelijk Zero Trash Island ontstaan", vertellen Tonnie en Tina. Het tweetal gaat met een bolderkarretje langs alle afvaleilanden. Dat zijn de plekken waar meerdere vuilnisbakken bij elkaar staan. Binnen een paar minuten versieren Tonnie en Tina de kliko's en kan de show beginnen. De afvaleilanden op de Tilburgse Kermis bestaan uit vier bakken. Daar zijn volgens het duo allerlei spelletjes mee mogelijk. Zo kan je bij Tonnie en Tina eendjes hengelen, afvalgooien en met sushistokjes afval doorgeven. "Want de een zijn plastic, is bij ons fantastic!"

"Het leven is al duur genoeg."

Vooral kinderen worden door de twee opvallend geklede dames uitgenodigd om mee te doen. Dat is niet gratis. Zodra het duo over betalen begint, kijken de meeste mensen wel even vragend om zich heen. Maar als Tonnie en Tina een prikstok erbij pakken, valt het kwartje bij de meesten. "Betalen hoeft niet met geld", legt Tina uit. "Het leven is al duur genoeg, dus daarom betaal je met afval. Alleen moet je daar soms wel even naar zoeken hier", zegt Tonnie lachend. Het idee is dat de kermis zo op een leuke manier wordt opgeruimd.

"Dit is een leuke manier om het schoon te houden."

Op de Burgemeester Broxxlaan weten Tonnie en Tina een groep mannen enthousiast te krijgen. Ze moeten met z'n zessen afval doorgeven met stokjes. De groep doet vrolijk mee en krijgt aan het einde een diepe buiging van de twee dames. Hoewel er vooral gelachen wordt, snappen de mannen de boodschap achter de act van Tonnie en Tina wel. "Het zorgt zeker voor bewustwording en het is een leuke manier om het schoon te houden op de kermis", zegt een van hen. Ook de zesjarige Aiden doet enthousiast mee en hengelt eendje. Na het spel krijgt hij een staande ovatie. Het jongetje glundert op zijn krukje. "Daar doe je het voor, zo'n reactie", zegt Tonnie. Bij de spelshow van het Zero Waste Island kunnen mensen zelfs prijzen winnen. Deelnemers kunnen onder meer een abonnement winnen bij Safaripark Beekse Bergen en een dagje naar de Efteling. Voor Tonnie en Tina smaakt hun rondtrekkende attractie in ieder geval naar meer. "Wat ons betreft gaan we dit op heel veel kermissen en festivals doen."