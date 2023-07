Mysterie rondom verdwenen én herrezen Mariabeeld is voor de helft opgelost

Het Mariabeeld was plotseling verdwenen uit een kapel in Vught, maar een uur later stond er weer een nieuw beeld. Wat er precies is gebeurd was een groot mysterie, maar dat is nu voor de helft opgelost. Magdalena* had vrijdag ontdekt dat het beeld weg was en vond dat er iets moest gebeuren. "Ze was gisteren al verdwenen. Toen Maria vanochtend nog niet terug was, besloot ik een nieuw beeld neer te zetten."

Op vrijdagmiddag liep Magdalena samen met een vriendin weer door het bos. Ook nu bezochten ze het kapelletje. "Om half vier liepen we de kapel binnen en zagen we dat het Mariabeeld verdwenen was." Beide vrouwen hadden nog hoop dat iemand het beeld misschien buiten had achtergelaten. "We waren helemaal ontdaan van de verdwijning. We hebben in de omgeving nog in de bosjes gezocht of iemand het beeld daar misschien in had gegooid, maar helaas."

Ze vond het zo erg, dat ze besloot zo snel mogelijk een nieuw Mariabeeld te halen. "Want een lege kapel staat echt niet." Magdalena ging naar een brocante winkeltje aan de A65. "Ik kom daar iedere week en wist dat daar nog wel een Mariabeeld stond." De prijs die Magdalena ervoor betaalde? "Ze kostte maar tien euro."

Dit is niet de eerste keer dat een beeld uit de kapel is verdwenen of beschadigd. "Dit nieuwe beeld is denk ik al het vierde Mariabeeld dat in de kapel staat. Maria is al eerder een keer verdwenen. En bij een brand raakte ze een keer beschadigd."