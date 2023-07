Karlijn (12) is gek op bridge en wil wereldkampioen worden

De 12-jarige Karlijn Visser uit Oisterwijk hoopt dit jaar wereldkampioen bridge te worden. Vanaf maandag gaan in Veldhoven een week lang de kaarten op tafel bij het WK Bridge voor junioren. "Je speelt dan voor Nederland, voor je eigen land, dat maakt het ook wel spannend", zegt de trotse Karlijn. Vorig jaar won ze al het Nederlands Kampioenschap Bridge, samen met haar bridgepartner Thom Blomsteel.

Iedere dag is ze aan het bridgen. Soms online, soms fysiek en de 12-jarige reist zelfs een keer per maand naar Utrecht om tegen anderen te kunnen spelen. Ze houdt altijd al van spelletjes en zo kwam Karlijn ook in aanraking met het bridgen. "Mijn oom vroeg een keer of het me niet leuk zou lijken om naar een bridgekamp te gaan. Toen zocht mijn moeder het op en zagen we dat er ook activiteiten als klimmen waren. Dat leek me wel leuk en daar heb ik dus leren bridgen."

"Als kind is het makkelijker om te leren, want dan is je brein nog jonger."

Bridgen is geen makkelijk spel om te leren. Maar Karlijn weet als geen ander dat je het sneller onder de knie krijgt als je jong bent. "Als kind is het makkelijker om te leren, want dan is je brein nog jonger", zegt ze grappend. Karlijn speelt niet alleen met leeftijdsgenoten, maar ook met ouderen. Haar oma bijvoorbeeld. "Wij doen soms een kroegentocht met bridgen", vertelt ze. "Dan gaan we verschillende kroegen en cafés af en spelen we daar meerdere potjes." Tijdens het WK in Veldhoven speelt Karlijn mee in de categorie onder de 16 jaar oud. Dat doet ze samen met haar bridgepartner Thom uit Rotterdam. "Wij trainen vaak online, ondanks dat het eigenlijk een kaartspel is", legt Karlijn uit. "Het is belangrijk om veel te oefenen samen, maar omdat hij in Rotterdam woont kunnen wij niet elke dag fysiek spelen. Daarom doen we het online."

"Ik ken eigenlijk niemand die het speelt."