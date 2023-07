Hans Smolders verlaat de Tweede Kamer: ‘Anders naar dingen gaan kijken’

Hans Smolders gaat weg uit de Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november. De Tilburgse politicus van Belang van Nederland (BvNL) vecht al jaren tegen longkanker en is in de tussentijd opa geworden. “Ik ben anders naar dingen gaan kijken daardoor, met andere prioriteiten.”

Smolders blijft nog wel betrokken bij de partij en wordt lijstduwer van BvNL, zo laat hij aan Omroep Brabant weten. Hij zegt BvNL-lijsttrekker Wybren van Haga ‘op de achtergrond te blijven ondersteunen, nu en in de toekomst’.

Longkanker en opa geworden

Hans Smolders heeft sinds 2019 meerdere operaties achter de rug nadat er longkanker bij hem werd geconstateerd. Daarvan is hij nog altijd herstellende, zo geeft hij aan.

“De laatste maanden maak ik een enorme progressie door. Ik voel dat ik sterker word en dat gevoel is heel lang uitgebleven. Ik wist niet dat longoperaties zo taai waren. Het is echt moeilijk”, zegt Smolders.

Daarnaast is hij opa geworden. “Dat is het mooiste wat mij tussen alles door is overkomen. Dat is ook iets waardoor ik iets anders naar zaken ben gaan kijken. Mijn gezondheid en mijn kleinkind staan nu op één”, zegt Smolders.

Lijstduwer

Die twee zaken zorgen ervoor dat Smolders nu gas terugneemt, zegt hij. Wel blijft hij overtuigd van de standpunten van zijn partij. Daarom blijft hij ook lijstduwer.

“In de politiek moet je veel inleveren en dat is nu moeilijk. Maar als ik honderd procent nu was, was ik ervoor gegaan, en had Van Haga mij wel bij de eerste drie op de lijst gezet."

Carriere

Smolders was, als chauffeur van Pim Fortuyn, op 6 mei 2002 getuige van de moord op de politicus. Hij vergaarde zo veel bekendheid en vier jaar later startte hij de Lijst Smolders Tilburg.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021 stond Smolders op plaats vier van de lijst van Forum voor Democratie. Daarna ging hij verder, onder meer met Van Haga, als zelfstandige fractie.

Smolders is nu al het zestiende Kamerlid dat na de val van het kabinet heeft laten weten niet terug te keren.

LEES OOK: Hans Smolders doet met BVNL mee aan de provinciale verkiezingen