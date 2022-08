Hans Smolders doet met BVNL mee aan de provinciale verkiezingen

Belang Van Nederland, kortweg BVNL, gaat met kartrekkers Hans Smolders en Wybren van Haga meedoen aan de provinciale verkiezingen in maart. Hans Smolders is nog herstellende van longkanker en weet nog niet zeker of hij dan ook daadwerkelijk verkiesbaar zal zijn voor de provincie.

"Ik ben nog niet fit. Ik kan daardoor nog niet zeggen of ik ook op de kieslijst zal staan in maart", zegt de Tilburgse politicus. "Maar als ik me verkiesbaar stel, is dat natuurlijk voor de provincie Brabant." BVNL zal in alle twaalf de provincies meedoen.

"We mikken op vijf zetels in Brabant."