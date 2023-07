Deze vijf PSV-iconen hebben nu ook hun eigen tegel in het Philips Stadion

PSV-legendes Guus Hiddink, Willy en René van de Kerkhof, Jan van Beveren en Jan Heintze hebben voortaan ook hun eigen tegel met voet- of handafdruk in het Philips Stadion. Zondagmiddag werd hun plekje op de Walk of Fame onthuld tijdens de PSV-fandag.

De Walk of Fame ligt aan de oostzijde van het Philips Stadion met de voetafdrukken van bekende PSV’ers van vroeger. Supporters mochten stemmen over wie er ook op zo’n tegel moesten komen. Naast de huidige twaalf, waaronder Arjen Robben, Ruud van Nistelrooij, Mark van Bommel, Romario en Luc Nilis, werden zaterdag dus vijf nieuwe iconen onthuld. Oud-spelers Willy en René van de Kerkhof

De tweelingbroers kwamen in 1973 beiden naar de club. René werd zes keer landskampioen met de Eindhovenaren. “Wij hebben heel veel mooie prijzen gewonnen met PSV. Het is een hele eer dat wij nu zo’n tegel hebben ‘gewonnen’”, zegt René. Willy, die zes keer kampioen werd met PSV, vult zijn broer aan: “Ik ben blij dat we allebei zo’n tegel hebben, want je kunt niet slechts aan één van ons een tegel geven. Als tweeling hebben we dezelfde voeten, dus de afdruk was zo gemaakt.”

Tegel van Willy van de Kerkhof op de Walk of Fame in het Philips Stadion (foto: Megan Hanegraaf).

“Het voelt natuurlijk leuk om zo’n tegel te hebben tussen die andere PSV-iconen. Maar zij zullen het ook vast leuk vinden om met hun tegel naast die van ons te liggen”, zeggen de broers in koor met een lach.

Tegel van René van de Kerkhof op de Walk of Fame in het Philips Stadion (foto: Megan Hanegraaf).

Oud-trainer Guus Hiddink

Hiddink wordt gezien als de meest succesvolle trainer ooit van de club. In de ruim zeven seizoenen dat hij trainer was, won hij zes keer de landstitel en vier keer de KNVB-beker. “Ik ben de eerste trainer met een tegel in de Walk of Fame. Dat geeft wel extra voldoening. Ik voel dat de fans van deze club veel respect voor mij hebben. Het is wel terecht dat ik erbij lig”, zegt Hiddink met een lach.

Tegel van Guus Hiddink op de Walk of Fame in het Philips Stadion (foto: Megan Hanegraaf).

Oud-speler Jan Heintze

Heintze speelde zestien jaar in het rood-witte shirt. De oud-prof werd negen keer landskampioen met PSV en behoort hiermee tot de weinige voetballers die de titel vier keer op rij won. “Toen ik naar mijn tegel liep over de Walk of Fame voelde het weer even alsof ik naar een wedstrijd liep. Met al die toeschouwers om me heen. Het is echt een eer dat die fans op mij hebben gestemd.”

Tegel van Jan Heintze op de Walk of Fame in het Philips Stadion (foto: Megan Hanegraaf).

Oud-keeper Jan van Beveren

Van Beveren was jarenlang keeper bij PSV, dus zijn handafdruk is vastgesteld in de Walk of Fame. Veel supporters zullen hem niet alleen kennen als een van de beste doelmannen van PSV, maar ook een van de beste van Nederland. De PSV-legende overleed in 2011.

Tegel van Jan van Beveren op de Walk of Fame in het Philips Stadion (foto: Megan Hanegraaf).

De Walk of Fame is een blijvend bedankje van sponsor Energiedirect.nl. De energieleverancier stopte vorig jaar na zes jaar als shirtsponsor van de Eindhovenaren.