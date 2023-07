Zieke Gert-Jan in tranen door duizenden reacties: 'Ongelooflijk, zo lief'

De zieke Gert-Jan Jonker (67) uit Etten-Leur is compleet overladen met reacties en steunbetuigingen, nadat hij een schreeuw om hulp deed bij gebrek aan thuiszorg. Omdat er door bezuinigingen vaak maar weinig personeel is om hem te helpen, slaapt hij thuis in zijn rolstoel omdat hij zijn bed niet in kan klimmen. En dat gaat veel mensen aan het hart. Snikkend vertelt hij over de reacties.

Die krijgt Gert-Jan een paar keer in de week, in de vorm van thuiszorg. Maar door de grote tekorten in de zorg voelt hij zich vaak aan zijn lot overgelaten. Dan is er niemand om hem aan het einde van de dag in zijn bed te leggen of om hem de volgende ochtend daar weer uit te helpen. En dat neemt hij de thuiszorg zelf niet kwalijk, maar de regering wel.

Gert-Jan zit sinds een aantal jaar in een rolstoel, omdat hij worstelt met zijn gezondheid. Zo heeft hij problemen aan zijn rug, hart en nieren en kan hij eigenlijk nauwelijks voor zichzelf zorgen. Hij heeft hulp nodig om in en uit bed te komen en eten te maken.

Vrijdag deed Gert-Jan zijn verhaal tegenover Omroep Brabant en dat was een ware noodkreet. "En daarna ben ik in elkaar geklapt", zegt hij geëmotioneerd. Het was heel confronterend. "Toen ik mezelf terugzag, voelde ik zoveel verdriet. Toen brak ik helemaal."

Veel mensen voelen enorm met hem mee, wat een stortvloed aan reacties veroorzaakte. Het zijn allemaal mensen die wilden vertellen dat ze het verhaal herkennen, doordat ze het bij naasten zagen of zelf hadden meegemaakt. Of dat het belachelijk is dat dit in Nederland gebeurt en dat het tijd wordt om actie te ondernemen. Maar ook de vraag of ze Gert-Jan konden helpen, bijvoorbeeld in huis.

"Ik heb in totaal wel iets van 3000 mails gehad", vertelt hij. "Zelfs van twee dames die aanboden om me te helpen met in en uit bed komen, daar ben ik nu mee in contact." Dan stromen de tranen over zijn wangen. "Ongelooflijk, zo lief."

LEES OOK: Gert-Jan slaapt 's nachts in zijn rolstoel: 'Geen thuiszorg om te helpen'