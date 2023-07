Gert-Jan slaapt 's nachts in zijn rolstoel: 'Geen thuiszorg om te helpen'

Gert-Jan Jonker uit Etten-Leur is pas 67, maar heeft iedere dag zorg nodig. Hij heeft problemen aan zijn rug, hart en nieren en zit in een rolstoel. Toch staat hij er vaak alleen voor, omdat er door de bezuinigingen in de zorg te weinig personeel is om hem elke dag te helpen. “Dat vind ik heel erg”, vertelt Gert-Jan. “Mijn verzorgers staan soms zelf ook met tranen in hun ogen, van wat nu?”

Het appartement van Gert-Jan staat vol met apparaten die hem helpen om de dag door te komen. Maar hij is vooral afhankelijk van de thuiszorg. Toch komen zijn verzorgers slechts een paar keer per week langs. “Ze doen alles om me zorg te geven. Maar ja, bezuinigingen", zegt Gert-Jan. "Ik heb alle indicaties om zorg te krijgen, maar ze kunnen niets. Ze zitten met de handen in het haar." Dat betekent voor Gert-Jan zelfs dat hij het grootste deel van de week noodgedwongen in zijn rolstoel slaapt. “Ze kunnen maar twee keer per week komen om me in bed te stoppen”, zegt hij. “Deze week is het zelfs maar één keer gebeurd. Ik kan je vertellen, ik was de hemel te rijk die nacht. Maar het is te bizar voor woorden.”

"Ik heb ruim twee weken in het ziekenhuis gelegen, want er was geen thuiszorg.”

Door de tekorten in de zorg ligt Gert-Jan ook vaak langer dan nodig in het ziekenhuis. "Met Pinksteren belandde ik met een lichte hartinfarct in het ziekenhuis in Tilburg. Daar heb ik ruim twee weken gelegen, want er was geen thuiszorg", vertelt hij. "Ik heb al vaak gezegd dat ik het gevoel heb dat ik het bed van een ander bezet houd. Het is echt belachelijk." De problemen waar Gert-Jan tegenaan loopt worden in de toekomst waarschijnlijk alleen maar erger. Steeds meer mensen hebben namelijk zorg nodig. Maar tegelijkertijd schroeven zorgverzekeraars de tarieven die ze aan zorgorganisaties willen betalen omlaag. En daardoor moeten die organisaties volgend jaar nog strengere keuzes maken hoeveel medewerkers ze inzetten en wat ze wel en niet vergoeden.