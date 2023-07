112-nieuws: auto van talud • stofzuigers 'van de trein gevallen'

10.10

Een auto is vanochtend op de A59, bij knooppunt Hintham, van de weg geraakt en onderaan het talud beland. Bij het ongeluk is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeluk is de verbindingsweg van de A59 vanuit Oss naar de A2 in de richting Utrecht dicht. De verwachting is dat dit tot half twaalf vanochtend duurt. De verbindingsweg naar de A2 richting het zuiden is wel open: verkeer kan daar keren bij de afrit Veghel, zo adviseert Rijkswaterstaat.