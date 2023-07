Dodelijke schietpartij op woonwagenkamp Eindhoven: man uit Geldrop opgepakt

Een man uit Geldrop is vrijdagmorgen aangehouden als verdachte van de dodelijke schietpartij, afgelopen maandag op de Heezerweg in Eindhoven. Het onderzoeksteam pakte hem op in een huis in het Duitse Haltern am See. De 28-jarige man zit nu vast in Duitsland. Er is een procedure in gang gezet om de verdachte naar Nederland te krijgen.

Bij de schietpartij kwam maandagmiddag rond drie uur een man van 34 uit Utrecht om het leven. Hij werd zwaargewond gevonden bij zijn auto, die geparkeerd stond bij de ingang van een woonwagenkamp. Reanimatie mocht niet baten. Ondanks de aanhouding gaat het onderzoek onverminderd verder. “De enorme inzet van iedereen heeft ervoor gezorgd dat deze aanhouding is verricht, een heel mooi resultaat. Maar we zijn er nog niet”, zegt de onderzoeksleider. LEES OOK: Doodgeschoten man op woonwagenkamp is 34-jarige Utrechter