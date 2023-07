Doodgeschoten man op woonwagenkamp is 34-jarige Utrechter

De man die maandag werd doodgeschoten op het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven, was een 34-jarige Utrechter. Er is nog niemand opgepakt. Een foto van het lichaam gaat rond op sociale media. De politie vraagt mensen die niet verder te verspreiden.

Over de aanleiding van de dodelijke schietpartij tast de politie in het duister. Ze houdt alle scenario's open, laat een woordvoerder weten. De politie praat onder anderen met familieleden en bekenden van het slachtoffer.

De schietpartij werd maandagmiddag tegen drieën gemeld op het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Agenten zagen bij aankomst het slachtoffer naast zijn auto liggen. De man is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Klopjacht

De politie begon direct een klopjacht. Bij de zoektocht werd een politiehelikopter ingezet. Ook is in en om het kamp minutieus gezocht naar sporen.

In de buurt probeerden agenten camerabeelden te achterhalen, waarop de auto van het slachtoffer te zien is. Het politie-onderzoek heeft tot diep in de nacht geduurd en is dinsdag hervat.

Op sociale media gaat een foto rond van het overleden slachtoffer, ogenschijnlijk net na de schietpartij gemaakt. "Hele nare beelden en verschrikkelijk om te zien", zegt de politie. Mensen wordt geadviseerd de foto niet te delen en de afbeelding direct te verwijderen.

Vaker in het nieuws

Het woonwagenkamp is de afgelopen jaren meerdere keren negatief in het nieuws gekomen. Zo was er al eens een steekpartij en voerden politie en justitie er geregeld drugs- en wapencontroles uit.

Vorig jaar oktober was er - onder meer op het kamp - een gigantische politie-actie. Hierbij werden grote hoeveelheden drugs, wapens, contant geld en vuurwerk gevonden. Hoeveel daarvan afkomstig was van het kamp op de Heezerweg is onbekend.

Sluiting kamp

Precies een jaar geleden kondigde de gemeente aan dat ze het kamp wil laten opdoeken. Het zou geen veilige en leefbare omgeving zijn. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de eventuele gevolgen van de schietpartij van maandag.