Dodelijke schietpartij op berucht woonwagenkamp, dit ging er eerder mis

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven is maandagmiddag een man overleden. Het is een fataal dieptepunt na een reeks eerdere incidenten op het kamp. De gemeente wil het opdoeken, omdat het kamp niet veilig en toegankelijk zou zijn. Hieronder lees je hoe het de afgelopen jaren al vaker misging.

2011: Tassen vol wiet

Dat het woonwagenkamp al langer onder een vergrootglas ligt, blijkt uit het feit dat er al in 2011 grote controles van de politie werden gehouden. Tientallen agenten kamden de woonwagens uit, met een buit die met de kennis van nu relatief onschuldig lijkt. Er werden drie tassen vol hennepplanten in beslag genomen en in een schuurtje werden een wietdrogerij en een hennepkwekerij ontdekt. Ook nam de politie zeven luchtdrukwapens mee.

2015: Drugsstoffen en geluidsdempers

Toch begint het daar in feite pas. In 2015 besloot de politie het kamp opnieuw binnen te vallen, nadat buurtbewoners klaagden over een opvallende stank. De geur bleek afkomstig van een verzameling spullen, die wordt gebruikt om xtc te maken. Denk aan gasflessen, maar ook vaten en jerrycans vol chemicaliën. Daarnaast vond de politie twee geluiddempers voor vuurwapens.

2019: Auto's en motoren in beslag genomen

Ook in 2019 was het raak. Bij een nieuwe controle in november vond de politie onder meer vuurwapens, drugs en illegaal vuurwerk. Ook werden meerdere auto's, motoren en elektrische steps in beslag genomen.

2020: Man neergestoken

Ondanks de grote opbrengst bij eerdere doorzoekingen, bleven arrestaties in de meeste gevallen uit. Dat was anders toen in februari 2020 een man werd neergestoken op het kamp. Hij vluchtte naar het tankstation 500 meter verderop en belde daar 112. Later die dag pakte de politie een 38-jarige verdachte op.

Juli 2022: Gemeente is het zat

Achteraf is het voor de gemeente misschien wel de druppel geweest. In juli van vorig jaar kregen de bewoners van het woonwagenkamp een brief op de mat, waarin stond dat het kamp moet verdwijnen. Volgens de gemeente is het geen 'veilige en leefbare' omgeving. Tot grote verontwaardiging van de bewoners. "Wat is niet veilig?", vroeg Ad Schalks zich destijds af. "Wij doen niemand kwaad."

Het vertrek is overigens niet definitief. De Eindhovense gemeenteraad moet zich er nog altijd over uitspreken.