Woonwagenbewoners willen hun kamp niet verlaten: 'Ik ga alleen in een kist'

Bewoners van het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven zijn boos en verrast. De gemeente wil het kampje weghebben omdat het geen 'veilige en leefbare woonomgeving' zou zijn. Woensdagochtend viel een brief van de gemeente met het voorgenomen besluit op de mat. "Dit valt rauw op ons dak."

Jannie de Moor, een van de bewoners, snapt er niets van. "We hebben jaren met de gemeente om tafel gezeten om te praten over onder meer de uitbreiding van onze locatie en de wachtlijst voor jonge bewoners die een eigen plekje willen. We hadden vijf stappen vooruit gezet, maar dit zijn er 5000 terug", vertelt ze teleurgesteld.

Haar buurman Ad Schalks vult haar aan. "We hebben nooit eerder gehoord dat ons kamp weg zou moeten en ineens krijgen we deze brief. Ik begrijp het gewoon niet", vertelt hij ontdaan.