112-nieuws: bestuurder vlucht na botsing • jongen op fatbike aangereden

In Valkenswaard is een jongen op een fatbike aangereden door een auto. De jongen op de fat bike, een elektrische fiets met dikke banden, verleende geen voorrang van de auto die van rechts kwam op de kruising van de Antoniusstraat met de Binnenveld. De jongen is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De bike gaat mee naar het bureau voor onderzoek.

Verdachte schietpartij langer vast

De man uit Geldrop die was aangehouden als verdachte van een dodelijke schietpartij in Eindhoven, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechtbank in Den Bosch heeft dit vanmiddag bepaald.

Bij de schietpartij, op 10 juli bij een woonwagenkamp aan de Heezerweg, kwam een man van 34 uit Utrecht om het leven. Enkele dagen later werd de verdachte opgepakt in een huis in het Duitse Haltern am See. Hij werd eind vorige week overgeleverd aan ons land.

