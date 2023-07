Driek en Nelly kunnen na 70 jaar nog steeds niet van elkaar afblijven

Driek en Nelly nog steeds verliefd. Driek en Nellie bekijken hun trouwfoto van 70 jaar geleden. Volgende 1/2 Driek en Nelly nog steeds verliefd.

Op hun 17e kusten ze voor het eerst. Vier jaar later gaven ze elkaar het jawoord en 70 jaar later komt voor de derde keer de burgemeester op de koffie bij Nelly (91) en Driek (90) in Steenbergen. De manier waarop de twee naar elkaar kijken zegt alles: ze zijn nog altijd stapelgek op elkaar. "Wanneer ik de deur uit ga, wil Nellie altijd een kus hebben. Als ik het vergeet, dan word ik teruggeroepen," grijnst Driek.

Glunderend zitten Nellie (91) en Driek (90) in de woonkamer van het huis waar ze samen een gezin stichtten. Inmiddels zijn ze drie kinderen, drie kleinkinderen en negen achterkleinkinderen verder. Hun geheim? "Ge moet tevreeje zen mé wa ge hèt" stelt Driek. "En heel goed zijn voor elkaar. Da's het belangrijkste wat er is. Niks overdreven. Gewoon je gangetje gaan."

"Buiten, om de hoek van mijn ouders, hebben we stiekem gekust."

Het begon allemaal bij dansles. "Hij bracht mij thuis. Buiten, om de hoek van mijn ouders, hebben we stiekem gekust", giechelt Nellie. Wanneer de burgemeester binnenkomt, wordt hij vol enthousiasme begroet. "Hij komt hier om de vijf jaar!", lacht Driek. De gastheer heeft maandagmorgen in alle vroegte zelf kaasbroodjes gebakken, die door de kinderen worden uitgedeeld. In die 70 jaar huwelijk zal toch vast weleens ruzie zijn geweest, zou je denken. "Nee hoor!," zegt Nellie. "Ik was altijd weer blij als hij 's avonds thuiskwam. Dan had ik het eten al op tafel staan." "Ja en da's nu veranderd," vertelt Driek. "Ik ben de kok geworden." En dat valt goed in de smaak bij zijn vrouw. "Hij kan beter koken dan ik!"

"Als ik onderweg iemand tegenkom en het wat langer duurt, dan krijg ik het thuis te horen."